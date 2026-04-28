スバル・ブランド全体に関わる大きな出来事まさか、『BRZ 4WD』が量産か？【画像】スバルBRZに4WD量産化の可能性？新型ラリーマシンの記者発表会開催全35枚東京都渋谷区恵比寿にあるSUBARU（以下、スバル）本社1階、販売会社の東京スバルのショールームで開催された新型ラリーマシン記者発表会は、モータースポーツの枠を大きく超えたスバル・ブランド全体に関わる大きな出来事だった。スバルBRZは現在、FRの2WDのみをラインナ