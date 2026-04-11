4人乗りが生む極上のプライベート空間日産が誇る高級ミニバン「エルグランド」が、いよいよ新たな時代へと突入します。2025年10月のジャパンモビリティショーで世界初公開された新型（4代目）エルグランドは、2026年夏頃の発売が予定されており、実に16年ぶりとなるフルモデルチェンジが大きな話題となっています。【画像】超カッコいい！ これが“4人乗り”の斬新「エルグランド」です！ 画像を見る！（30枚）第3世代e-POWE