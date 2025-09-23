次回9月24日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【9/24 #8 放送内容】

今回のゲスト・黄帝心仙人（こうていせんにん）は、人間離れした動きが特徴のアニメーションダンスのパイオニアで、海外で人気のオーディション番組「Asia’s Got Talent」に出場し、アジア人初のゴールデンブザーを獲得。出演・振り付けたCMが世界の広告賞23賞を総なめにするなど、世界が認めるダンサーとして活躍し続けている。

そんな黄帝心仙人をゲストに迎え、ストリートダンスの一つ・ポッピンに挑戦！実はMAZZELのあるメンバーは、子供の頃に黄帝心仙人に憧れ一緒に写真を撮ってもらった事があるという過去を明かし、当時の貴重な写真も披露する。それは一体誰なのか？

今回は、ポッピンの要素であるアイソレーションやウェーブなどを学んでいくのだが、本来存在しないものを身体の動きを使って見ている人に想像させるパントマイムに挑戦したのはSEITO。普段パワフルなダンスやブレイキンを得意とするSEITOだが、パントマイムで新たな才能を開花させることに…！

さらに、表現力が問われる企画「パントマイムチャレンジ」では、ポッピンが得意なRANが「告白」をテーマに挑戦、そしてRYUKIは黄帝心仙人も思わず唸る超難題に挑む！さらに、KAIRYU＆NAOYAコンビの挑戦では、2人がある珍事を巻き起こしスタジオ大爆笑！果たして、それぞれどんなパントマイムを披露してくれるのか？

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中！黄帝心仙人による丁寧なダンスの説明はもちろん、知れば知るほど魅力的なポッピンの要素が盛りだくさん。ついついやってみたくなる、「イマジネーションウェーブゲーム」と呼ばれる、2人1組で相手の指の動きに合わせてウェーブの動きを行うゲームに挑戦したMAZZEL。果たしてどんなペアで、どんなウェーブを見せてくれるのか？

そして「パントマイム」チャレンジでは、RYUKIが挑戦した際に、いつも完璧にDJをこなすデッカチャンにある異変が起きていた！なぜ「恥ずかしい」とRYUKIは赤面したのか？全貌はHulu特別版をチェック。さらに番組冒頭、ティモンディ・高岸宏行による熱い気合の入れ方指導も必見！

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年9月24日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

■番組公式X

@mazedan_ntv

■番組公式TikTok

@mazedan_ntv

※推奨ハッシュタグ：#マゼダン