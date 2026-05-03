ロッテは「クランキー」ブランドをリブランディングして4月14日から大刷新した新「クランキー」を発売している。SNS疲れやタイパが求められる風潮などを背景に、生活者のストレスが今後増大するとの見立てのもと、イライラモヤモヤしたときに食べてもらうチョコレートとして「クランキー」を訴求していく。パッケージのデザインを刷新するとともに、板タイプのチョコレートを箱ごと割ってイライラモヤモヤを解消して貰うよう