2026年3月から公開されていた花王の衣料用濃縮液体洗剤「花王 アタックZERO（ゼロ）」のCM＜勝手にキレイ篇 15秒＞が物議を醸している。花王は2019年4月、「アタックZERO」を発売し、CMキャラクターに俳優の松坂桃李、菅田将暉、賀来賢人、間宮祥太朗、杉野遥亮を起用。5人は洗濯をこよなく愛する社会人サークル「#洗濯愛してる会」のメンバーとして、それぞれが個性的なキャラクターを演じてきた。芸能記者が語る。「イケメ