2026年5月6日、日本マクドナルドが声優の梶裕貴を起用した「セット500」の新CMを公開し、中国のSNS・小紅書（RED）で話題となっている。「セット500」は人気バーガーとサイドメニュー、ドリンクがワンコイン500円（税込）で楽しめるお得なセット。今回の新CMでは、梶が3種類のバーガーを前に「正しさを追い求めることに意味はない。自分がその選択に納得できるか」と悩む様子が披露された。梶は、テレビアニメ「進撃の巨人」の主人