ファミリーマートで展開中のポケモンコラボが、いまちょっとした話題になっています。店頭に並ぶのは、ピカチュウやメタモンがデザインされたフラッペやスイーツ。そのかわいさから「全部そろえたい」と、海外SNSでも“コンプリート欲”を刺激する企画として注目を集めています。 主役は“ポケモンフラッペ”2種類 いちご果肉とゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリー味と、ラムネ