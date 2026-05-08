お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。過去にキシリッシュのCMで共演した女優沢尻エリカ（40）について言及した。小木はゴールデンウイークに地元の友達と一緒に沖縄・宮古島で俳優小出恵介と約20年ぶりに再会したと明かした。小出とはキシリッシュのCMで共演して以来だといい、そのCMにはコンビで登場。沢尻とも共演した