お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。お笑い芸人による嫌いな芸人告白について、実名予想を繰り広げた。今放送のゲストは、プロダクション人力舎の後輩、ザ・マミィの酒井貴士と林田洋平。4人で今週のネットニュースの話題で盛り上がった。遡上（そじょう）に上がったのは、芸人による芸人嫌い告白。「R−1ぐらんぷり2009