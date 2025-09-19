¡Ô¤Þ¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ÕATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê·Ý¿Í¡¡¿¼Ìë¤ÎÈ¿·âÅê¹Æ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É
²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯82¡Ë¤ÎÄÌÌë¤Ë¡¢¸Î¿Í¤È¤Û¤È¤ó¤É¿Æ¸ò¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºEXILE¡¦ATSUSHI¡Ê45¡Ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿ÁûÆ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¡¢ATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÉ÷ËÆ¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤ÎRYO¤¬¶¶¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9Æü¡£Æ±Æü¤ËRYO¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ËÄÌÌë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÈÇäÌ¾¤À¡É¡È¸Î¿Í¤òËÁÆÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ê¤É¤ÈSNS¾å¤ËÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤ÆÂç±ê¾å¡£RYO¤Ï¡Ô¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î¤ªÄÌÌë¡¡ÊóÆ»¿Ø´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´ª°ã¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ»ö¤òÏ¢Â³¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÈ¿¾Ê¤Î¿§¡É¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÜ²È¤ÎATSUSHI¤Ë¤â¡ÈÈô¤Ó²Ð¡É¡£ATSUSHI¤¬¡¢EXILE¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡ÈÀµÄ¾¥Ê¥á¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢RYO¤Ï¡Ô¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¼«¿È¤ÎX¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢
¡ÔATSUSHI¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤ÆËÍ¤Î»ö¤ò¡ØçÓ¤á¤Æ¤ë¤È¡Ù¸À¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÃ¤òÁ´¤Æ±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¥®¥ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇRYO¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑÅê¹Æ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢
¡ÔÍµÈ¤µ¤ó¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿§¤ó¤ÊÊý¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ëÊüÁ÷¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¤È¡¢嚙¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢18Æü¿¼Ìë¤ËºÆ¤ÓRYO¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Á°½Ð¤ÎÍµÈ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇRYO¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò10ÉÃ¤Û¤ÉÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¡ÔÍµÈ¤µ¤ó¡ª¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÍ¤Êº¨¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤È¡¢ÍµÈ¤ËºÆ¤Ó³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£Æ±Åê¹Æ¤Ë¤ÏÊÖ¿®¤ä°úÍÑ¤Ç¡¢¡È¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ô·ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢19ÆüÄ«¤Î»þÅÀ¤ÇÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë·ÝÇ½µ¼Ô¤ÏÊò¤ìµ¤Ì£¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤âRYO¤µ¤ó¤ÏÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ÆîÉô¸×ÃÆ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤ÎÄÌÌë¤ËÆÍ·â¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¸«¤Æ¤â¡ÈÇäÌ¾¹Ô°Ù¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÍµÈ¤µ¤ó¤ËÆóÅÙ¤â³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤âÁ´¤¯¤ÎÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£