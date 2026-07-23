芸能人の不祥事・トラブル
『芸能人の不祥事・トラブル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
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三山凌輝の密会報道 テレビ朝日内では「出禁かもしれない」の声？
女性自身
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ASTROの日本公演グッズ巡り騒動 決済から1年以上たっても商品が届かず
被害者は500人超とみられ、総額は数千万円規模に上ると推定されている
スポーツソウル日本版
2026年8月4日
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花乃まりあ、厳しい現実に直面か 宝塚で築いた「品格」崩壊の危機
品格や立ち居振る舞いも含めて評価されてきただけに、報道の影響は大きいと関係者
週刊女性PRIME
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泥酔逮捕の中村鶴松が10月復帰へ、歌舞伎界のトラブルの多さに批判の声も
Smart FLASH
2026年8月1日
2026年7月30日
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「相当やばい」元宝塚女優としての「プロ意識」疑われかねない事態に
Smart FLASH
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「社会正義」を掲げていたGEZANのボーカルが性加害「世界で1番ダサい」
被害者が泥酔状態の中で不同意性交したと認め、ほかにも被害者がいることを表明
女性自身
2026年7月29日
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三山凌輝、業界からは共演NGのブラックリスト入り？「追放待ったナシ」の声
共演女優との不適切な行動に「芸能界から追放待ったナシだな」と厳しい指摘も
女性自身
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中島哲也監督の一部報道で上映延期 「時には懺悔を」完成披露で謝罪
中島哲也監督が過去の報道による公開延期について観客に謝罪した
オリコンニュース
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月24日
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三山凌輝の「ダブル不倫」騒動でまさかの展開か 趣里に「がんばれ」反響も
日刊ゲンダイDIGITAL
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密会報道の三山凌輝 マスコミに「元BE:FIRSTの肩書使わないように」厳命も
FRIDAYデジタル