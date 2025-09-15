＜旦那も義姉も迷惑デース！＞弟嫁がチクった！母から説教「甘えすぎ」【第5話まんが：義姉の気持ち】
私はヒサエ（31）。今日は弟のアツシ（28）に娘のミミ（2）を預けて、美容室に行ったりぶらぶらしたり、ひとりの時間を満喫しました。本当に、こんなすっきりしたひとりの時間はミミを産んでからはじめてのことです。しかしミミを迎えに行ったら弟嫁のミサキ（28）ちゃんから「遅刻だ」と文句を言われて、ついカッとなって言い返してしまいました。弟がいいと言ってくれているんだから、いいじゃないの。そう思っていると、母から怒りの電話が来たのです。
せっかくの機会だったので寄り道をしてしまい、迎えに行ったのは14時を過ぎてしまいました。でも、そんなことで文句を言われるとは思っていませんでした。むしろ、親戚なんだから、助け合うのが当然だと思っています。母は私のことを非常識だと言わんばかりに怒っていました。
私だって毎日ミミの世話をしているし、たまには美容室くらい行きたいです。それを少し助けてもらっただけなのに、こんなに責められるのはおかしいと思います。母は急に実家の愛犬を預かってほしいと言ってきました。なんでそんな話になるのか意味がわかりません……。
ミサキちゃんが母に告げ口をしたのか、母はとても怒って連絡をしてきました。
母は娘だから息子だからと味方になる人間ではなく、自分目線で「世間一般的な常識」を大事にしています。
今回はミサキちゃんと自分の価値観が一緒だったから私に怒りの電話をしてきたのでしょう。
でも、誰も私の気持ちを考えず悪者に仕立てあげるのは、ひどくないですか？
弟から「早く来て」と連絡があったら帰っていたと思います。
最初からムリなら「預かる」なんて言わなければいいのに〜！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
