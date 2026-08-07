¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡ù¥»¥ì¥¯¥È

＜デパコスねだる姪…小2！＞ワガママ姪と援護する姉。クレクレ拒否したら「ケチ！」【第1話まんが】

私はキョウカ。夫（サトル）と2人で暮らしています。好きな仕事を頑張りながら充実した毎日を過ごしています。実家には母がひとり暮らしをしているの…