¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡ù¥»¥ì¥¯¥È

ママスタ☆セレクト
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＜義母、帰省を催促＞旦那が帰りたがらないとストレートに伝えたら激怒…仲介役にしないでほしい
義実家とできるだけ円満に関係を築こうと努力していても、なぜか自分ばかりが気をつかっているように感じることはありませんか？とくに旦那さんが実…
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＜俺のジャガイモ食え！＞録画データ突きつけ「公的機関へ相談します」通告すると…？【第6話まんが】
私はトモ。夫のリョウタと2人の娘（5歳、3歳）と暮らす専業主婦です。マンション裏の駐車場の隣のトダさんは家庭菜園をしています。たびたび野菜をも…
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＜旦那の無理解＞睡眠3時間でも働けと？ブラック職場なのに「給料がいいから辞めるな」と言われ
家事、育児をしながら必死に働いてきたママほど、ふとした瞬間に心が折れてしまうことがあるのではないでしょうか。もう限界かもしれない。今回の投稿…
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＜残酷！容姿をランキング？＞旦那スゴい「最低な奴らにモテたいの？」娘、ハッと…！【第3話まんが】
私はハルミ。キヨカを励まそうと洗顔フォームやメイクの話題を出しましたが、「お母さんは綺麗だから私の気持ちなんてわからない」と拒絶されてしまい…
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【イヤ！出産費ワリカン男】出産経験ある姉から「やめな！」交際を止められ＜第12話＞#4コマ母道場
時代は令和。男性も女性も仕事をもち、デートはワリカンが基本。結婚後も別財布、という人も増えました。しかし女性が命をかける「出産」についても「…
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＜毒親、バカなの？＞思春期の娘が暴言を吐く…わが子に打ちのめされて家出してしまいました
子どもの反抗的な態度に、深く傷ついた経験はありませんか？成長の過程だと頭ではわかっていても、強い言葉をぶつけられると、ママだって心が折れそ…
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＜最強そうめんチャレンジ？＞たまにはアリ？「忘れられない夏の思い出」になるかも…【第4話まんが】
私はパート主婦のカナコです。夏休み中は仕事を早番にしてもらって、帰宅するのがお昼過ぎ。そうめんを毎日出していたら、ユウタ（小5）とショウゴ（…
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【ズーズーシー！2万で車かして？】なぜ私の味方しないの？母ならきっと！＜第17話＞#4コマ母道場
連休中の家族旅行は、交通費にホテル代、飲食やお買い物代、割増休日料金などいろいろとお金がかかりますよね。そんななか知人が車を使わないと知った…
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【義実家へ帰省、ムリ〜！】夫抜きで帰省？義両親といっしょすぎ【第21話まんが】#ママスタショート
お盆休みが待ち遠しかった思い出は遥か遠く、いまや「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを…
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＜帰省したくない…＞「シャレた店はマズい」「太った」母からはネガティブな言葉だけ【第2話まんが】
私（マドカ、40代）は遠方にある実家に年2回ほど帰省しています。夫（ナオヒロ、40代）はほとんど一緒に来ないので、今回も娘（リン、中1）と息子（リ…
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＜電車の抱っこマナー？＞2歳になる娘と電車で外出。隣の人から「クツ脱がせないの？」【前編まんが】
私はカリン（27歳）。娘のミユはもうすぐ2歳です。私は免許がないので、お出かけするときはいつも夫のユウゴ（28歳）に車の運転をしてもらっています…
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＜デパコスねだる姪…小2！＞ワガママ姪と援護する姉。クレクレ拒否したら「ケチ！」【第1話まんが】
私はキョウカ。夫（サトル）と2人で暮らしています。好きな仕事を頑張りながら充実した毎日を過ごしています。実家には母がひとり暮らしをしているの…
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＜図々しい娘の友だち対処法＞姉に相談すると「無難な対応NG！」断りやすい文句は…【第2話まんが】
私はナオミ（39）。夫と中1の娘・ミオと3人で暮らしています。中学に入ってバレー部に入部したミオですが、たびたび近隣の市で練習試合があります。交…
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【旦那は褒めても伸びない！？】第一子誕生後も相変わらず…。もう仕方ない？＜第5話＞#4コマ母道場
共働きが当たり前になっても、家事分担では女性の方が多く負担してしまっているご家庭もあると思います。男性にもう少し家事の負担を増やしてほしい……
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＜義実家で不足＞家族4人で使えるバスタオルは1枚だけ！？「もっとありません？」と言えない…
義実家に帰省するとなれば、お風呂上がりにバスタオルを使うことになるでしょう。1人1枚ずつ使えるならいいでしょうが、義実家の考え方によっては家族…
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＜初めて食洗機を考える人へ＞手洗い？食洗機？食器洗いベテラン勢が語るメリット・デメリット
調理や食事の後は、使ったお鍋や食器を洗うことになります。時短の意味もあり、食器洗い乾燥機（以下、食洗機）を使うこともあるでしょう。一方、手洗…
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＜高校無償化で！？＞子ども関連の話ってムズイ。うっかり話すと自慢になっちゃうかも！？
職場には同じ年代の子どもがいる人もいるかもしれません。そうすると、子どもの進学先の話になることもあるようですね。しかしその内容がマウントのよ…
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＜お風呂の写真はNGでしょ？＞スイッチONしたママ友「性犯罪者扱いしないでッ！」【第5話まんが】
私（ナナ、30代）の息子（イツキ、年長）は同級生（コノミ、年長）とそのママ（ユカリ、30代）からたびたびお泊まりに誘われるようになりました。息子…
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＜やめどき難しい＞習い事でサッカーをしているけれどやる気がない小6。もうやめさせたほうがいい？
子どもの習い事やクラブ活動は、やめどきが難しいかもしれません。そのためタイミングに悩むママもいるのではないでしょうか。先日もママスタコミュニ…
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＜ハッピーセット＞8月7日（金）からは30周年の「ポケモン」。第1弾は歴代御三家に注目！
8月7日（金）からのハッピーセットは、30周年を迎える「ポケモン」です。ハッピーセット®第1弾は、ピカチュウ＆歴代御三家が全6種類！ポケモン30…