YouTubeで公開された「【AI初心者向け】迷っているならコレ！動画生成AI9選を徹底比較！」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、最新の動画生成AIについて実際に9つを比較しながら徹底解説した。有馬氏は「動画広告めっちゃ成果いいんだけど、動画の素材を集めるのがすごい大変なの」と切実な悩みを明かしつつ、動画生成AIの活用による効率化への期待を語った。



動画では「Pica」「Kaiber」「Sora（ChatGPT）」「Haiper」「Runway」「Hailuo AI」「Dream Machine」「Kling」、そして今後登場予定の「Veo」の計9つを取り上げ、料金や生成クオリティなど特徴を詳細に説明。実演パートで「例えば歩くトラ」「女性がお茶を飲む」「森の中を歩く少女」などを指示した映像をAIごとに比較し、その違いや現状の課題も分かりやすく紹介した。



特に「人間の出力が一番難しい」「やっぱり使い勝手によって分けていかなきゃいけない」とAIごとの特徴を冷静に分析。有馬氏は「風景はSoraが安定している」「人はKlingが一番良かった」「新しいものを生み出すならKling」「アニメーション系はHailuoの映画っぽさが抜群」と具体的なポイントを挙げ、「全体的にバランスがいいのはHailuo AI」と総括した。



また、「Googleの画像生成AIで素材を作って、それを動画AIで動かすとドンピシャな映像が作りやすく、時間短縮にもなる」とノウハウも披露。初心者からプロまで現場のニーズにフィットした選択が可能なよう、用途別の最適解を明言した。



最後には「結局ツールごとにいろいろ使い分けて、特徴を知って使い分けることが今の時代必要」「ぜひこの動画を参考にして効率よく動画コンテンツを作ってみて」と呼びかけ、広告やマーケティングにおけるAI活用のさらなる発展に期待を寄せて締めくくった内容となっている。