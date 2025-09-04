１００円ショップ「ダイソー」が手がけるトレーディングカードゲーム「蟲神器（むしじんぎ）」が、小学生世代を中心に人気を集めている。

２０２２年の発売から累計販売数は１２００万セットを超え、全国各地で大会が開かれる。空前のブームが起きた背景には、１００円ショップならではの手頃さや、集めるとオリジナル昆虫図鑑が完成するといった楽しみ方があるようだ。（塚本康平）

小学生に人気

「オオカレエダカマキリを召喚！」「ヘラクレスオオカブトの『神のツノ突進』！」。８月１７日、東京都府中市の会議室で開かれた「蟲神器」の対戦交流会。夏休み真っ盛りの小学生ら約４０人が２人１組で向き合っていた。

山札のカードはそれぞれ２０枚ずつ。そこから手札にした虫カードを出して「はさむ」や「とびかかる」といった技を選んだり、虫の攻撃力を上げるなどの強化カードを駆使したりして相手を攻撃する。属性は肉食の虫は赤、蜜を吸う虫は青、草食の虫は緑に分かれており、赤は緑へ、青は赤へ、緑は青へそれぞれ２倍のダメージを与える。小学生らはこうした特性も頭に入れながら、慣れた手つきでカードを繰り出していた。

参加した町田市の小学６年の男児（１１）は「虫が大好きで、どのカードを使えば相手に勝てるのかを考えるのが楽しい。いつも友達と盛り上がっている」と目を輝かせた。

蟲神器は、学習ドリルやカレンダーなどをつくる「大創出版」（東京）が企画したダイソーのオリジナルトレカだ。虫カードに取り上げているのは、カブトムシやクワガタといった身近な虫のほか、海外でしか見られないようなゴクラクトリバネアゲハなどの珍しい虫も。２２年１１月に販売を開始すると、たちまち在庫不足に陥るほどの人気を博した。これまでに第６弾まで制作され、カードの種類は４００枚を超える。

充実の解説

ゲームやアニメのキャラクターが描かれたトレカの相場は、５枚入りで２００円ほど。一方、ダイソーで売られている蟲神器は１００円（税抜き）で、２人分のカード計４０枚が入った初心者用セットも１００円（同）で買えるなど、子どもでも手に取りやすいのが特徴だ。

カードの下部に書かれている虫の解説にも力を入れている。専門家監修の下、体長や生息地、豆知識などを記載。カードを集めるだけで、オリジナル図鑑を作る楽しみ方もできる。小学生の息子が交流会に参加した東京都世田谷区の公務員、伊藤誠さん（４５）は「子どもが自分のお小遣いで買えるのが安心。遊びながら虫のことも勉強してもらえる」と語る。

各地でコラボ

蟲神器の大会は全国に約６００人いる公認サポーターがそれぞれ運営し、案内は公式ホームページに掲載されている。多いときには、１か月で約４００大会が開かれたこともあるという。

虫に関係する施設とのコラボも相次ぐ。

世界文化遺産「富岡製糸場」（群馬県富岡市）では今夏、限定カードの配布や大会が開かれた。製糸業に欠かせないカイコが、蟲神器の人気投票で１位を取ったことから実現したコラボで、実行委員会の担当者は「蟲神器を通じて普段は製糸場に来ないような客層を呼び込むことに成功した」と話す。

全国の昆虫館や博物館、科学館でもコラボイベントが開かれ、カードの題材になった昆虫の特別展示を行ったり、虫捕りイベントの参加者にカードを配ったりしている。大創出版の西田大社長（５１）は「トレカとしてはまだまだ幼虫段階。これからも様々な展開を仕掛けていきたい」と意気込んでいる。

国内市場、１０年で３倍超…高額取引や詐欺事件も

国内のトレカ市場は伸びている。日本玩具協会によると、トレカを含むカードゲームの２０２４年度の国内市場規模は３０２５億円で、１０年前の３倍以上に伸びた。根強い人気を誇る「ポケットモンスター（ポケモン）」のほか、「ワンピース」や「ドラゴンボール」など、近年は人気アニメの新たなトレカが続々と登場している。

一方、人気高騰によるトラブルも相次ぐ。希少性の高いレアカードは高値がつくことが多く、中古市場では数百万円で取引される例も。７月には都内でトレカを大量に盗んだ疑いで男３人が逮捕されるなど各地で窃盗事件が起きているほか、偽物トレカを使った詐欺事件も発生している。