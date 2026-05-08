ここにちょっとした物干しがあれば…なんてことありませんか？筆者はキッチンふきんの干し場所に悩んでいたのですが、それを解決してくれるスグレモノをダイソーで発見！なんと磁石もネジも不要で凹凸のない場所であれば設置ができるダイヤル付きの吸盤タイプです。使わない時は場所を取らず便利。早速ご紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：室内用タオル干しハンガー（吸盤付）価格：￥330（税込）耐荷重量（約