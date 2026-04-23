ダイソーで見つけたぺらぺらの雑巾。正直見た目は心もとないのですが、これがすごい商品なんです！なんと水入らずで、気になる汚れを落としてくれる化学ぞうきん。8枚入りで110円（税込）とコスパ◎なのもうれしいポイントです。ストックしておけば、家中で活躍すること間違いなし。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：化学ぞうきん からっぷきん価格：￥110（税込）サイズ（約）：27×20