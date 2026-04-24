もうすぐゴールデンウィーク。旅行や帰省の準備に、あれもこれも…と悩んで荷物がパンパンに！バッグが重いと移動が大変だったり、必要なものが見つからなかったりと、ストレスにもつながります。そこで今回は、年20着の服で暮らすゆるミニマリストのやまこさん（40歳）が、旅行の荷物を減らすコツを紹介。「絶対に必要なもの以外は思いきってもたない」がポイントです。スペースをとる洋服、どうやってしまう？旅行の荷物のなか