開けた食品の袋を留めるのに便利な、袋止めクリップ。でも意外と収納場所に困ったり、使ってポイッと置いたままどこかに行っちゃった…なんてことありますよね。そこでおすすめしたいのが、ダイソーの商品。保管場所に困らないケース付きで、袋止めクリップのデザインも可愛いんです！ひとつあれば便利なアイテムですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケース付クリップセット（6個）価格：￥220（税込）サイズ（約）：