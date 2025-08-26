ドジャースが発表

ドジャースは25日（日本時間26日）、7月に負傷離脱していた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手をメジャーに復帰させ、代わってバディ・ケネディ内野手を事実上の戦力外（DFA）にしたと発表した。

E.ヘルナンデスは左肘の炎症で7月7日（日本時間8日）に負傷者リスト（IL）入りしたが、20日（同21日）に3Aで実戦復帰。離脱まで72試合に出場し、打率.195、8本塁打22打点だった。

ドジャースは現在、マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン内野手、キム・ヘソン内野手がIL入りしている。E.ヘルナンデスは今季は内外野で5ポジションをこなしており、点差が開いた終盤に投手としても5試合登板するなど、ムードメーカーとしても存在感を発揮。シーズン終盤を迎えるチームの貴重な戦力として期待がかかる。

26歳のケネディは12日（同13日）にブルージェイズからDFAとなり、ウェーバーとなったところを15日（同16日）に獲得。マンシーのIL入りを受け、即日メジャー昇格となったが、ドジャースでは7試合で打率.059だった。祖父はメジャー通算1623安打を放ち、近鉄でもプレーしたドン・マネー氏ということでも話題を集めた。（Full-Count編集部）