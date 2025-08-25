私たちはこの夏、80回目の終戦記念日を迎えた。

参考：『光が死んだ夏』『CITY THE ANIMATION』など 2025年夏アニメの“ダークホース候補”4選

1945年の8月15日に日本が太平洋戦争の終結を迎えてから、早くも80年の時が経った。いや、まだ80年しか経っていないというべきだろうか。「早くも」なのか「まだ」なのか、どちらで表現するのが適切なのか判断しかねるのがこのご時世である。80年の間に戦争を知らない世代が増え、いまの時代を「戦後」と捉えるべきなのか、新しい「戦前」と捉えるべきなのか、議論が分かれてしまうような状況に私たちはあるだろう。だから、考えなければならない。あの戦争について。あるいはあの戦争と、私たちの関係や距離感について。

手がかりはいくらでもある。私たちが考えを深めていくその入口は、どこにだって存在する。エンターテインメント性の強いコンテンツにだって開かれている。戦争を知らない平成生まれの筆者がここで提示したいのは、8月25日に放送されるアニメ『cocoon ～ある夏の少女たちより～』（NHK総合）である。

本作は、漫画家・今日マチ子の代表作『cocoon』をアニメ化したもので、“ひめゆり学徒隊”の存在から着想を得た作品だ。2010年に刊行された傑作が60分の名作となって、私たちの前に現れることとなるのである。

“ひめゆり学徒隊”とは、太平洋戦争末期の日本で唯一の地上戦が繰り広げられた沖縄において、看護要員としてその最前線に動員されることとなった少女たちのこと。“悲劇”に見舞われた少女たちの存在は、これまでにもさまざまな作品の中で描かれてきた。

しかし今日マチ子が描いた少女たちの姿は、“悲劇”の一言で語れるものではない。もちろんそこには想像を絶する悲劇があるのだけれど、『cocoon』は悲劇を訴えるだけのものではない。私たち一人ひとりに物語（＝人生）があるように、主人公・サンを中心とした少女たちの物語を描いている。実際にあったかもしれない、少女たちの物語を。

このアニメ化以前に、『cocoon』は「マームとジプシー」という演劇団体によって舞台化されている。2013年に初演を迎え、戦後70年の年である2015年に再演を、そして2022年には再々演が実現し、つい先日まで渋谷のユーロスペースにて2022年版の記録映像が上映されていた。漫画というメディアに収められた少女たちの物語は、舞台上で俳優たちの肉体と声を借り、化学反応を起こし、長く愛されるものとなったのだ。そして今回のアニメ化により、『cocoon』はさらに遠くまで広がっていくこととなる。

■伊藤万理華＆満島ひかりがキャラに宿した、アニメ版ならではの“愛らしさ” 物語は主人公・サンと、いつも彼女のそばにいるマユを中心に、過酷な環境下で生きる者たちの姿を描いていく。サンはあどけなさの残る少女だが、芯は強い。けれども自分に自信がない。そんな彼女は大人っぽいマユに特別な感情を抱いている。マユはみんなから頼られる、誰もの憧れの存在だ。

少女たちが集まれば、たちまちにぎやかな時間になる。戦時下であってもだ。どんなときでも自分の身なりに気を遣う者、控えめなタイプの少女、無邪気な性格の双子の姉妹――。みんなそれぞれに特別な個性を持っていて、一人ひとりのかけがえのない人生が沖縄の地で交差する愛しい時間が描かれる。敵機襲来をやり過ごせば、みんなの歓声が上がる。もしもスマートフォンを持っていれば、TikTokで動画を投稿しているかもしれない。彼女たちの姿を目にしていると、現代を生きる少女たちとほとんど変わらないことが分かるだろう。

サンの声を演じているのは伊藤万理華で、マユの声を演じているのは満島ひかり。サンの持つ子どもっぽさや心の揺らぎをその声ににじませる伊藤は、ずっと『cocoon』の大ファンだった。2018年の4月に発売されたクイック・ジャパンのvol.137にて今日マチ子と初めて対面し、『cocoon』は何度も何度も繰り返し読んだ大好きな作品なのだと自身の想いを語っている。伊藤は感情の揺れを声だけで表現しているが、彼女の声そのものには“意志”があるのを感じる。芯の強いサンのキャラクター像と見事に重なる声だ。

これをマユ役の満島が包容力のある凛々しい声で導いていく。彼女らを中心とした声のアンサンブルも素晴らしい。あの沖縄戦を舞台にした作品とあって、もしかすると触れることを躊躇している方がいるのではないだろうか。けれども彼女らの声の力が、原作とも、舞台版とも異なる愛らしさをサンやマユにもたらしている。親しみやすさをもたらしている。

とはいえもちろん、少女たちがたどる運命は残酷だ。非人道的な所業も描かれる。集団自決もある。過酷な状況下で肉体的にも精神的にも疲弊し、正常な判断ができなくなっていくさまに息が苦しくなる。だがこのアニメ化では、幅広い層の人々が『cocoon』に出会うべく、さまざまな工夫が施されている。が、それはぜひ実際の映像を視聴して確かめてほしい。

本作は沖縄戦で命を落とした少女らの悲惨さを訴えるだけのものではない。ある者には夢があり、ある者には憧れの存在があった。それはいまこの時代を生きる私たちと同じだ。サンやマユと同世代の人々なら、彼女らの姿といまの自分自身とを重ねずにはいられないだろう。少女時代を過ぎた人々ならば、夢と憧れで胸がいっぱいだったあの頃を思い出すに違いない。これは昔話を描いた作り話などではなく、この現実と地続きの物語に光を当てた作品なのだ。とにかく観てほしい。触れてほしい。彼女たちの姿に。その想いに。それはひるがえって私たちのいまこの瞬間や、未来について考えることにもつながるはずである。（文＝折田侑駿）