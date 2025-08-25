¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¡¡¹üÀÞÎ¥Ã¦¤ÇÁ´¼££´½µ´Ö¤«¡Ä¾®ÎÓÀ¿»Ê¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¡Ö°ã¤Ã¤¿ÌÌ¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÀÖÀ±¤Ï½é²ó¤ËÊá¼ê¡¦´ßÅÄ¤Î¼ººö¤¬Íí¤ó¤Ç£±£´µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££´²ó¤ËÅû¹á¤Î¥½¥í¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏµÜºê¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£¹ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤Ï£µ²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬º¸Ãæ´Ö¤Î´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ëÆÃÂç¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎËþÎÝµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡Éé¤«¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦£±ÅÀ¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Î®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Î²èÁü¸¡ºº¤È¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¹ÃÈå¤ÏÁ°Æü£²£³Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç£¶²ó¤Ëµ¯¤¤¿ËÜÎÝ¤Ç¤Î¸òºø¥×¥ì¡¼¤Ç±¦¼ê¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢´°¼£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï£´½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ø´ø´±¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿¹ÃÈå¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£°¤òà¾ùÅÏá¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÂç¸í»»¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤êÈùÌ¯¤À¡£
¡¡ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ë¹ÃÈå¤ÎÂåÌò¤Ë¤Ï¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤é¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹ÃÈå¤¬Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£¤À¤¬¡¢¾®ÎÓ¤¬½Ð¤¿¤é½Ð¤¿¤Ç¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÛµåÌÌ¤Ç¾®ÎÓ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¡£¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¡Ê»î¹ç¤Ç¡Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Èµ»½Ñ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°¤Éôµð¿Í¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£