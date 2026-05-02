リードオフマン・近本光司が左手首骨折で長期離脱という緊急事態に見舞われた阪神。本来なら巨人が勢いに乗って首位を奪取したいところだが、懸念は阿部慎之助監督の采配だ。昨オフに日本ハムからFAで獲得した松本剛を厚遇し、故障明けの吉川尚輝を不慣れな三塁で起用するなど不可解な采配が。丸佳浩をファームに降格する一方、打席不振の坂本勇人は1軍に帯同するなどベテランの扱いにも違いが見られる。今シーズンは3年契約の最