ニューストップ > スポーツニュース > 「保留したのになかったことに」巨人・山瀬慎之助、契約の不満をXで… マスク 大城卓三 甲斐拓也 小林誠司 メディア 絵文字 ジャイアン パン 侍ジャパン 契約更改 週刊女性PRIME 「保留したのになかったことに」巨人・山瀬慎之助、契約の不満をXで暴露か 2025年11月19日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 巨人・山瀬慎之助の17日のX投稿が物議を醸していると週刊女性PRIMEが報じた 「保留したのになかったことにされるの？悲しい（涙）」というもの 投稿はネット上で拡散され、同日までに削除された 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋 渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪 2025年11月12日 13時38分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 元TOKIO・山口達也 「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分