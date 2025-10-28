秋吉亮インタビュー（後編）どんな環境でも自らの可能性を信じ、努力を重ねてきた秋吉亮。ヤクルトではセットアッパーとして日本一に貢献し、侍ジャパンでは無失点の快投で世界を沸かせた。移籍、ノーテンダー、独立リーグ、そして引退。幾度も転機を迎えながら、今もなお野球とともに生きるその人生を振り返る。2017年のWBCに出場し６試合で防御率0.00の好成績を挙げた秋吉亮氏photo by Getty Images【WBC６試合登板で防御率0