第1回【「4番」「エース」「守護神」不在で“阿部巨人”は勝てるのか？元巨人主砲も「リーグ優勝は非常に困難」と断言…「阿部監督はひとりで背負いすぎではないか」】からの続き──。巨人の捕手・甲斐拓也の2軍スタートが決まったことがプロ野球ファンの注目を集めている。XなどのSNSを見ると甲斐に対する批判も投稿されているが、それ以上に巨人というチームに対する“異議申し立て”が多いことが分かる。（全2回の第2回）