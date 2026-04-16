巨人期待の若手・山瀬慎之助がプロ初本塁打を放ち、自慢の強肩で正捕手争いの最前線に躍り出た。だが、実績ある捕手陣の“渋滞問題”は深刻で、キャプテン岸田行倫の立ち位置やFA加入した甲斐拓也の二軍塩漬け状態がチームの火種になりかねない。5割付近から抜け出せないチームにとって、扇の要の固定は急務だが、その出口は見えず、ファンの間でも論争が激化している。【写真】「悲しい…」球団やメディアへの“不満”が滲み出