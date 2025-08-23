Photo: 吉嗣裕馬

スマホ、ノートPC、タブレット、充電器、ケーブル、財布、書類。時にはカメラや傘、水筒、着替えまで。テクノロジーの進化で仕事も暮らしも便利になったはずが、個人的には、持ち歩くモノはむしろ増えていたりします。

だからバッグ選びでは、「ガジェットをどう運ぶか」が重要な基準。とはいえ、移動中の重さ、荷物の出し入れやすさ、急な雨への備え、服とのバランスなど、どんなバッグにも“あと少し”と思うことも…。

そんな時、耳にしたのがAer（エアー）の「City Pack Pro 2 Ultra」（税込5万9400円）です。ミニマルな見た目に反して、中は効率的な収納レイアウト。普段使いだけでなく出張も行けるほどの大容量さを備えています。フリーアドレスやノマドワークなど、場所に縛られない多様な働き方にもフィットする、現代的なバッグです。

Photo: 吉嗣裕馬

雨の日も出張もこのバッグ一つでOK

Aerは"ミニマルなデザイン"、"理にかなった機能性"、そして"長く使える耐久性"で定評のあるバッグブランド。その中でも特に人気なのが、今年5年ぶりにリニューアルされたCity Packシリーズ。今回取り上げるCity Pack Pro 2 Ultraは、このシリーズの最上位モデルにあたります。軽量で耐久性・撥水性に優れたUltra素材を採用し、約24Lの容量と高い収納力を備えています。

前作からの大きな変更点は、デザインがボックス型からクラムシェル型に変わったこと。よりカジュアルな服装にも合わせやすいようにアップデートされ、ビジネスシーンだけでなく日常使いにもフィットしやすくなっています。

Photo: 吉嗣裕馬

City Packシリーズのリュックには、Proのつかない無印バージョンもありますが、大きな違いはPCコンパートメントの構造です。

ProモデルはPC専用スペースが独立していて、必要なときにノートPCだけをサッと取り出せます。これが意外と便利なんですよね。スマートに取り出せるアクセス性。ほかの荷物とぶつからない安心感。しかも最大16インチまで収まる余裕のキャパシティ。この仕様だけでも、Proを選ぶ理由になります。

Photo: 吉嗣裕馬

パッキングしやすいフラットに開くメインコンパートメントも見逃せません。書類やヘッドホンといった日常使いのアイテムはもちろん、スーツケースのようにパカッと開くので着替えの収納にもぴったり。スリーブ付きだから仕分けもスムーズです。

さらに蓋側には二つのジップポケットを装備。ポーチを使わなくても、小物をきっちり整理できる。この整理力も、使えば使うほど便利さを実感できます。

Photo: 吉嗣裕馬

特に気に入っているのが、耐水性に優れ、型崩れしにくい素材です。

Challenge Sailcloth社のUltra400Xという素材で、UHMWPE（超高分子量ポリエチレン）を使い、高い耐水性と耐摩耗性、そして軽量化を実現しています。加えて止水ファスナーで内部への浸水も防止。「水に強く、軽くて丈夫」という現代のバッグに求められる条件をしっかり満たしています。

さらに、このUltraは型崩れのしにくい硬さも特徴。バッグパックは荷物を詰めると形が崩れ、デザインが台無しになったり背負いにくくなったりしがち。ですが、このモデルなら、荷物を入れてもシルエットがほとんど変わらず、いつでもスマートな見た目を保ってくれるのです。

荷物整理のストレスが消える

細かい収納スペースの多さも、このバッグの魅力です。フロント上部には、よく使う小物を入れるのにちょうどいいポケットを配置。8インチのタブレットも収まるサイズです。口が大きく開くので、中が見やすく取り出しやすいのもポイント。

Photo: 吉嗣裕馬

さらに内部にはジップポケットを備え、無くしたくないものの収納に最適。そのジップポケットには、スマートトラッカー用の隠しポケットまで仕込まれています。こういう今っぽいディテールに、Aerらしさを感じます。

PCコンパートメントとメインコンパートメントの間にも、小さな収納スペースがあります。

Photo: 吉嗣裕馬

この時期に欠かせないサングラスの収納にちょうどいいサイズ感。AirPodsやリップ、日焼け止めなど、サッと取り出したい小物にもぴったりです。

両サイドには、500mlのペットボトルが入るサイドポケットを装備。ポケットのサイドにゴムを採用しており、使わない時はスリムに、使用時はしっかりボトルをホールド。デザインと機能を見事に両立しています。

Photo: 吉嗣裕馬

サイドにはハンドルもついています。これも前作からのアップデートポイント。車のトランクや飛行機の荷物棚からも、スムーズに引き出せる仕様になっています。このハンドルは上部と左右の、計3か所に配置されていて旅使いにうれしい改良です。

長時間背負っても軽快

これだけ大容量で細かく収納できると、バッグ自体が重くなってしまうことが心配になりますよね。でも、その点も抜かりなし。背負い心地へのこだわりは、Aerが信頼される理由の一つです。

Photo: 吉嗣裕馬

快適さとフィット感を追求した、人間工学に基づくハーネスシステムは、長時間背負っても疲れにくい設計です。さらに、チェストストラップは直感的に使えるマグネット式で、サッと外してサッと装着できます。

背面はメッシュとしっかり肉厚のあるクッションを採用。パッドが四つに別れていることで、通気性も確保されています。

また、スーツケースのラゲッジバーを通せるパススルー機能も搭載。前作は横向きに配置されていたのですが、縦向きにさせるように改善。このため、スーツケースにセットしたままの状態でも、上部のポケットにアクセスできるようになっています。

Photo: 吉嗣裕馬

オンラインショップでも売り切れ状態が続くほど人気のCity Pack Pro 2 Ultra。 その人気の理由は、これまでのバッグに感じていた“あと少し”の物足りなさを、きちんとクリアしてくれるから。

大容量でも型崩れしにくい安心感。多彩な収納スペース。急な雨にも耐える素材。仕事にも日常にも馴染むデザイン。どれも、ガジェットが欠かせない現代人の視点で作られているんです。

今使っているバッグに「もう少しこうだったら…」と思ったことがあるなら、City Pack Pro 2 Ultraは一度試してみる価値アリ。ガジェットを持ち運ぶのが必須の現代人にとって理想的なバッグと言えるでしょう。

Source: Aer

Photo:吉嗣裕馬