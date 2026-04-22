Image: Raymond Wong / Gizmodo US 9月1日付けでAppleのCEOを退任することを発表したティム・クック氏。後任は、現在ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を務めるジョン・ターナス氏が務めることも明らかになりました。THEハードウェアの人8月いっぱいはAppleのCEO、その後は取締役会会長となるティム・クック氏は、Appleを4兆ドル（約636兆円）企業へと成長させた立役者です。そん