アップルは「Ultra」の名称を付けた新製品を2つ投入する予定と報じられています。 Macworldによれば、アップル初の折りたたみスマートフォンは「iPhone Ultra」の名称になるとのこと。これは、iPhoneのラインナップの中でも最上位モデルに位置づけられます。 iPhone Ultraは「iPhone 18 Pro／Max」と同時に登場しますが、「iPhone 18」シリーズの一部とはならないとのこと。これは「iPhone Air」が「iPhone 17」シリーズの一