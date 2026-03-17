Image: Apple アイコニックなデザインはそのまま。2026年3月17日、Appleが新型ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」を発表しました。価格は8万9800円（税込）で、前モデルからは+5,000円されています。3月25日から予約が始まり、4月上旬に発売されます。音質・ノイキャン性能が向上、適応型オーディオなどにも対応 Image: App