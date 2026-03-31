AirPods Max 2。価格は89,800円。試用機材のカラーはスターライト 4月初旬から販売が開始される「AirPods Max 2」のレビューをお届けする。 AirPods Maxは2020年12月に発売された。今回は発売から6年弱が経過しての「第二世代」となる。 正確には2024年9月にインターフェースをUSB-Cに変更した「AirPods Max(USB-C)」が発売されており、都合3モデル目だが、詳細は後ほど述べる。 発