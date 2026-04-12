アップルの「折りたたみiPhone」の正式名称に新たな説が浮上しました。 中国のリークアカウント・Digital Chat Stationによれば、折りたたみiPhoneは「iPhone Fold」ではなく「iPhone Ultra」として販売されるとのこと。なお、中国のスマホメーカーはiPhone Ultraに倣って、Ultraという名前をそれぞれの折りたたみスマホに付ける予定ともいいます。 アップルは「Apple Watch Ultra」や「CarPlay Ultra」といった、Ultra