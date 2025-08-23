『おかあさんといっしょ』の最新ベストアルバム『「おかあさんといっしょ」最新ベスト ももいろほっぺ』が10月22日に発売されることが決定した。

本作は、『おかあさんといっしょ』ゆういちろうお兄さん・まやお姉さんにとって4枚目となるアルバムで、「のりもの のりたいな」「きっとキセキ」「ボン！とうまれたぼくたちは」など2024年10月から2025年10月までの1年分の月のうたや、「シェイク・シェイク・げんき！」「ドコノコノキノコ」「まんまるスマイル」など番組人気曲を全20曲収録した年に1度のベスト盤。表題曲はヤマモトショウが詞曲を手がけ、「ファンターネ！」のみもも、まやお姉さん、杏月お姉さんがキュートに歌い上げるSNSでも話題の「ももいろほっぺ」。ジャケットデザインには楽曲の世界観にゆういちろうお兄さん・和夢お兄さんも加わっている。

先着購入者特典は、ジャケットの別バージョンのデザインの「きせかえジャケット」とシールがセットになった『「ももいろほっぺ」きせかえジャケット＆シール』。無くなり次第終了となる。

さらに、8月にさいたまスーパーアリーナで開催される『おかあさんといっしょスペシャルステージ ～なないろのはね～』のコンサートの模様をノーカットで完全収録したBlu-ray・DVD・CDが12月24日に発売されることも決定。こちらも予約の受付が開始されている。（文＝リアルサウンド編集部）