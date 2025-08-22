高齢馬でも侮るなかれ。過去10年のキーンランドC勝ち馬は9歳セン馬だった17年エポワス以外、3〜5歳馬。今年メンバー最年長となる8歳ウインカーネリアンは年齢的に不利に映るが、近走成績から衰えは全く感じさせない。6F戦に起用された近3走は勝ち星こそないものの、全て馬券圏内。ドバイの前走アルクオーツスプリントも海外の強豪相手に2着に奮闘した。調教役の千島英之助手は「気持ちが強いです。年をとってもフレッシュというか若々しい」と印象を語る。

道営の元騎手だった千島助手は引退後、13年から藤沢和雄厩舎で攻め専（調教騎乗がメイン）を担当。17年の勝ち馬エポワスの稽古もつけていた。「クリストフ（ルメール）がうまく乗ってくれました。体調も良さそうでしたし期待していました」と勝因を挙げる。「脚元が良くなくて、長く休んでいた馬。それもあって9歳でも衰えは感じなかったです」と振り返った。

藤沢厩舎が定年解散となった22年からは鹿戸厩舎へ。そこで出合ったカーネリアンはその年に3連勝で関屋記念を制覇。短距離にシフトした昨年以降も一線級で走り続けている。「元々スピードがあって、集中して走れているのがいいんでしょうね」と目を細めた。

ドバイ遠征明けでも態勢は整っている。「環境の変化も問題ないです」と穏やかな口ぶり。百戦錬磨の8歳馬が経験豊富な仕上げ人に導かれ、23年東京新聞杯以来、2年半ぶりの勝利を目指す。