太陽光で走るEV、日産が注力1955年、ゼネラルモーターズのエンジニアであるウィリアム・G・コブ氏が、セレン光電池で駆動する全長15インチの模型車『サンモービル』を発表した。それ以来、太陽光でクルマを走らせるというアイデアへの関心は絶えることなく続いている。【画像】ソーラーパネル展開で発電量アップ！ 日差しを遮るサンシェードにも【Ao-Solar Extenderを搭載した日産サクラを詳しく見る】全35枚日産は今年初め、国