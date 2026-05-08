漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人と吉本新喜劇座員の大塚澪が８日、大阪市内で行われた「吉本新喜劇大塚澪×オール巨人書店イベント」に出席した。同書は大塚が約２０年間にわたり培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。自身の経験を活かし、自分のメンタルを守りながらポジティブに自己成長へつなげるヒントが多数盛り込まれている。ゲスト