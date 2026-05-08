「学校に行きたくない」。ある日わが子からそのように言われたら、みなさんはどうしますか？なんとしても学校へ“行かせる”？それとも“休ませる”？何が正解かわからず、暗闇のなか明かりももたず手探りで前に進まなくてはならないママから相談が寄せられました。『5年生になってから、ときどき学校へ行きたくないと言い出す日が出てきました。今は、毎朝暗い顔で学校がイヤだと行き渋るところを、なだめて学校へと送り出