元日本代表監督で、Ｊ１鹿島のアドバイザーを務めるジーコさん（７３）が８日、茨城県鹿嶋市で取材に応じ、Ｗ杯に臨む日本に「ベスト４まで進むと、自分の中で揺るぎなく思っている。森保監督がつくってきたものを実現できる選手がそろっている」と期待した。ジーコさんが率いた０６年ドイツ大会は１次リーグ敗退。２０年前と比べ「選手が（欧州の所属先で）コンスタントに出場している」と変化を口にする。１次リーグに向けて