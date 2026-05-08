オリックス・吉田輝星投手（25）の復活を支えた、もう一つの“トミー・ジョン界隈（かいわい）”を知るきっかけがあった。5月2日の日本ハム戦（エスコン）で、術後最速の148キロを計測して1回1安打無失点。投球もさることながら、降板後のベンチで先発・エスピノーザと通訳を介さずに談笑する光景が印象に残った。「エスピも分かる言葉は日本語で話してくれて、僕も分かる単語は英語でしゃべって。（英語も）日常会話ぐらいだ