【前後編の後編/前編からの続き】

9月6日に執り行われる秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式について、先頃宮内庁は行事の詳細を発表。併せて最高位の「大勲位菊花大綬章」を授与することも閣議決定された。その後は祝宴が控えているのだが、先日出産した長女の眞子さんは現れないという。

＊＊＊

【写真15枚】慣れた様子で“片手抱っこ”する圭さん＆眞子さんも満面の笑み

前編【「皇居への“ご遠慮”が」 悠仁さまの成年式が宮殿で行われない理由 紀子さまは「新たな批判が起きないかと懸念されている」】では、悠仁さまの成年式が宮殿で行われない理由について報じた。

さて「親族」も出席する内々の宴となれば、やはり気になるのが小室圭さんと眞子さん夫妻の動向である。宮内庁関係者は、

「出席者のリストには、夫婦共含まれていません」

悠仁さま

そう明かしながら、

「生まれて間もない子を長旅に連れて帰国というのも現実的ではなく、また眞子さんは日本で受けたバッシングの記憶もあって、帰国には消極的だと聞いています」（同）

「もし小室さん夫妻が出席すれば……」

そして何よりも、

「もし小室さん夫妻が出席すれば、肝心の成年式以上に注目を集めることになってしまいます」

そう指摘するのは、象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉准教授である。

「黒田清子さんや、紀子さまのご実家である川嶋家と同じく、本来ならばお二人は招かれるべき立場にあります。ただし帰国すること自体が大きな話題となり、いわば晴れの舞台に“水を差す”ような事態となりかねない。お招きになる側の秋篠宮ご夫妻だけでなく、眞子さんもその点は十分に分かっているはずです」（同）

「将来の天皇の姉であることを自覚しているかどうかも疑わしい」

これには静岡福祉大学の小田部雄次名誉教授も、

「眞子さんは皇族であり続けることが嫌だったから、あのような形で皇室から去ったのでしょう。そもそも、自身が将来の天皇の姉であることを自覚しているかどうかも疑わしい。今の状態で帰国したら、さらなる批判を浴びることになるでしょう」

秋篠宮家の側近トップである吉田尚正皇嗣職大夫に、出席者について尋ねると、こう語った。

「成年式については、前例に則って準備を進めているとしか言えません」

前編【「皇居への“ご遠慮”が」 悠仁さまの成年式が宮殿で行われない理由 紀子さまは「新たな批判が起きないかと懸念されている」】では、悠仁さまの成年式が宮殿で行われない理由について報じている。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載