秋篠宮家の苦しい台所事情風邪で東日本大震災の被災地訪問を延期した天皇一家とは対照的に、秋篠宮家、とくに紀子さまは精力的だ。3月15日には夫妻で京都に赴き、「平安神宮130年祭記念式典」に出席。17〜18日は一人で愛媛に足を運び、「結核予防全国大会」に参加している。しかし活発な様子とは裏腹に、台所事情は苦しいようだ。「昨年の秋ごろから、秋篠宮ご夫妻が『おカネがない』としきりに話しているそうです。皇嗣職を通じて