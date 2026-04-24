米紙「ニューヨーク・ポスト」が4月19日（現地時間）、米コネチカット州にある新居の近くでスーパーマーケットや地元のチーズ店などを巡る小室眞子さん（34）と夫・圭さん（34）の近影を報じた。【写真を見る】ベビーカーを押しながら散歩する小室圭さんと眞子さん夫妻。出産を間近に控えていた頃の眞子さんの姿なども眞子さんは、大学の同級生である圭さんと2021年10月に結婚後、翌11月に渡米。昨年3月にはコネチカット州郊外