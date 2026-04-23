アメリカの弁護士事務所に勤務する小室圭さん（34）と眞子さん（34）夫妻の子供の性別を特定したことで世界的に大きな注目を集めたアメリカのタブロイド紙「ニューヨーク・ポスト」(NYP）が、４月20日に配信した当該記事に修正を入れていることが4月22日までに明らかになった。【もっと読む】小室圭さん家族3人ショットを「ニューヨーク・ポスト」が報道 1億円以上の新居から居住先、子供の性別まで赤裸々に…NYPは小室さんが