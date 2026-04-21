寒さが和らぎ、シャツ一枚で外出できる日も増えてきた春の週末。アメリカで幼い子どもと暮らす小室眞子さん（34）と夫の圭さん（34）の過ごし方は……。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿猛ダッシュで……3月下旬のとある日、圭さんと眞子さんが自宅から車を走らせて向かったのは、行きつけのカリブ料理店。軽食を購入するのが目的のようだ。ここで驚きのシーンを目