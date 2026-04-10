長年勤めた東京都庁を3月いっぱいで退職し、4月から公益財団法人東京動物園協会の常勤の副理事長に就任した黒田慶樹さん。天皇陛下と秋篠宮さまの妹である妻・清子さんとは昨年11月に結婚20周年を迎え、公私ともに順風満帆のようだ。「慶樹さんは還暦を迎えた昨年4月に建設局の担当部長の肩書のまま、同協会の常勤の常務理事に着任していました。副理事長のポストは慶樹さんが就任するタイミングで新設され、昇進したかたちです。