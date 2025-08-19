夏の甲子園、準々決勝第1試合

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝の4試合を行っている。第1試合では昨夏覇者の京都国際（京都）に対し、山梨学院（山梨）が大きくリード。あまりの打線の破壊力にX上のファンからは「ここまで突き放すとは」「少し前の大阪桐蔭みたいな感じ」と驚きの声が上がっている。

試合は京都国際が初回に1点を先制したものの、2回先頭で打席に立った横山悠捕手（3年）が左翼へ同点ソロ。この回5安打に敵失も絡んで一挙5得点を奪い逆転した。5回にも1死満塁から、投手で先発し途中から一塁に回った菰田陽生（2年）が右翼へ走者一掃の適時三塁打を放ち、8-1と大きくリードを広げた。Xにはファンから驚きの言葉が並んだ。

「山梨学院つよつよで草」

「京都国際でさえボコられるのか」

「山梨学院ヤバ。強すぎやろ」

「山梨学院ここまで突き放すとは」

「山梨学院すごい得点力やなあ」

「山梨学院、隙のない打線凄いな」

「ランナー出すと細かいとこでプレッシャーかけるし、打者は際どい所で手を出さないから京都国際のピッチャーはつらい」

さらに「山梨学院は優勝した時の花咲徳栄みがあるよね」「山梨学院は少し前の大阪桐蔭みたいな感じやな」と、近年の強豪校になぞらえる声もあった。



（THE ANSWER編集部）