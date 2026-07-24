夏の甲子園
『夏の甲子園』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
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仙台育英・須江監督が開幕ナイター戦後に名言を連発した
初のナイター開幕戦を「人生最高の夜更かし」と表現し再び名言を残した
スポーツ報知
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仙台育英・田山が甲子園開幕弾を放ち、2年連続で初戦を突破した
仙台育英の田山纏外野手が4回に大会1号本塁打を放ち3―1で勝利に貢献した
スポニチアネックス
2026年8月5日
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森田真紀さんが甲子園の開幕戦で女性審判として初ジャッジ
森田真紀さんが開幕試合の札幌日大対仙台育英戦でジャッジするとのこと
スポーツ報知
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田中将大「ドームじゃダメなの？」高野連が甲子園球場に「固執する事情」
週刊女性PRIME
2026年8月2日
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2011年甲子園で優勝・吉永健太朗さんが始球式に「プロで見たかった」
ノーワインドアップから、当時を彷彿とさせる鋭く大きく落ちるシンカーを披露
THE ANSWER
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
2026年8月1日
2026年7月29日
2026年7月27日
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猛暑・酷暑が影響与える「夏の甲子園」今回から新たな対策導入も
ロッテの和田康士朗外野手が救急搬送され、試合は猛暑ノーゲームとなった
内外タイムス
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横浜・織田翔希が足の不安を抱えながら甲子園出場を決め、メジャーも熱視線
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年7月26日
2026年7月25日
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長嶋一茂が夏の甲子園に私見 大事な聖地としつつ「命の方が大事」
「命の方が大事」として京セラドームや東京ドームへの会場変更を強く訴えた
日刊スポーツ
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センバツ近畿勢全滅、1校も夏の甲子園に出られないのは1993年以来33年ぶり
デイリースポーツ
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日大三・田中主将が涙の敗退、「甲子園決勝以上に悔しい」とプロ志望を明言
デイリースポーツ