◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人 4-2 西武(17日、ジャイアンツタウンスタジアム)

腰痛で戦列を離れている巨人・吉川尚輝選手が、西武2軍戦に「3番・セカンド」で先発出場し実戦に復帰しました。

今季90試合に出場し打率.271、3本塁打、26打点という成績を残していた吉川選手。オールスターにも選手間投票で選出されると第2戦ではホームランを打つなど輝きを放っていましたが、腰痛のため7月31日に1軍登録を抹消され、その後リハビリを続けていました。

巨人は球団公式YouTubeで吉川選手の復帰戦の裏側を公開。試合前にはセカンドの位置で小林誠司選手とともに守備練習をこなすと、試合開始直前には円陣の声出しを担当し、チームを盛り上げました。

吉川選手は第1打席で空振り三振、第2打席でレフトフライに倒れ、2打席目を終えた直後の5回の守備から交代。復帰後初ヒットとはなりませんでした。

試合後に「まずバットをしっかり振れたことが良かった」と話し、守備についても「動けたので問題なくできています」と復帰戦を振り返った吉川選手。そして「しっかり練習してまた試合出られるように頑張ります」と意気込みました。

コメント欄には「無理せず元気に帰ってきて！」「セカンドに尚輝さんがいる試合が恋しいです」など、吉川選手の1軍復帰を待ち望む声が寄せられています。