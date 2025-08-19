岡本の復帰で巨人は勢いに乗れるか(C)産経新聞社左ひじの靱帯を損傷して離脱していた巨人の主砲・岡本和真が、8月16日の阪神戦で1軍復帰を果たした。16日は2打数ノーヒット1四球だったが、17日の試合では8回の第4打席でヒットを打ち、巨人ファンの心を沸き立たせた。【動画】神采配！吠えた！代打・坂本勇人の反撃3ランをチェックまた、腰痛のために7月31日に出場選手登録を抹消された吉川尚輝も、17日の西武との2軍戦に3番・